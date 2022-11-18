البزم: التحقيق بشأن الحريق لا زال متواصلا و سيتم الإعلان نتائج التحقيق لشعبنا

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم أن وزارته شكلت لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب وملابسة الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، و الذي راح ضحيته 21 مواطناً.

و أوضح البزم بأن فرق المباحث والأدلة الجنائية والدفاع المدني تعمل للوصول إلى التفاصيل كافة، مشيراً الى أن التحقيق بشأن الحريق لا زال متواصلا، و سيتم الإعلان نتائج التحقيق لشعبنا الفلسطيني.

و قال البزم إن هناك حالة كبيرة من التعاطف العربي والإسلامي تجاه الحادث الأليم، لافتاً الى أن الموكب المهيب في تشييع عائلة أبو ريا اليوم تجلت فيه وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني.

و أكد أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها لمتابعة الحريق منذ اللحظة الأولى.

و وفقاً للناطق باسم الداخلية، فقد حاولت طواقم الشرطة والدفاع المدني لمنع تمدد وانتشار الحريق إلى المنازل المجاورة.