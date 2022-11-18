البزم: التحقيق بشأن الحريق لا زال متواصلا و سيتم الإعلان نتائج التحقيق لشعبنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:27 م
18 نوفمبر 2022
اياد البزم
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أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم أن وزارته شكلت لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب وملابسة الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، و الذي راح ضحيته 21 مواطناً.

و أوضح البزم بأن فرق المباحث والأدلة الجنائية والدفاع المدني تعمل للوصول إلى التفاصيل كافة، مشيراً الى أن التحقيق بشأن الحريق لا زال متواصلا، و سيتم الإعلان نتائج التحقيق لشعبنا الفلسطيني.

و قال البزم إن هناك حالة كبيرة من التعاطف العربي والإسلامي تجاه الحادث الأليم، لافتاً الى أن الموكب المهيب في تشييع عائلة أبو ريا اليوم تجلت فيه وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني.

و أكد أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها لمتابعة الحريق منذ اللحظة الأولى.

و وفقاً للناطق باسم الداخلية، فقد حاولت طواقم الشرطة والدفاع المدني لمنع تمدد وانتشار الحريق إلى المنازل المجاورة.

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