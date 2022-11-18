راصد جوي: عدم استقرار جوي يسود البلاد خلال الايام المقبلة و ملامح منخفض جوي نهاية الشهر

توقع مدير موقع طقس فلسطين أيمن المصري أن يسود البلاد حالة من الاستقرار الجوي لعدة أيام.

و بحسب الراصد المصري، فإن هناك ملامح لمنخفض جوي في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني.

و حول حالة الطفس المتوقعة يوم غدٍ السبت، توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، حيث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل نسبياً في ساعات النهار والظهيرة تحديداً مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل يصبح الجو بارداً.

و يكون الجو يوم الأحد غائم جزئياً، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويسود خلال النهار جو دافئ وجاف، في حيت يصبح الجو بارداً في ساعات الليل والفجر الباكر.

و يبقى الجو غائماً جزئياً يوم الاثنين، و يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن سيكون الجو ما بين غائماً جزئياً الى غائم نهاراً، ودافئ الى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، ويسود جو غائم جزئي الى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة لكنها فاقدة للرطوبة الى حد كبير، ليلاً يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها، والله تعالى أعلى وأعلم.