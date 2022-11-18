النائب المصري المغاوري يعزي بضحايا حادث حريق مخيم جباليا

قدم عضو مجلس النواب المصري، نائب رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي النائب عاطف المغاوري، العزاء والمواساة لدولة فلسطين ممثلة بالرئيس محمود عباس، وللقيادة الفلسطينية وعائلات الضحايا، بمن قضوا بحادث الحريق الذي وقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المغاوري في بيان، اليوم الجمعة، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى أنباء الفاجعة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء تعرض مبنى سكني بمخيم جباليا بقطاع غزة لحريق أدى لوفاة 21 مواطنا من بينهم أطفال ونساء".

وأضاف أن العائلة اجتمعت لإحياء مناسبة اجتماعية عائلية، لتأتي هذه الفاجعة وتشطب اسم العائلة بالكامل من السجلات، وتضاف بذلك إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء ويلات وممارسات الاحتلال العنصرية المجرمة وما يتعرض له القطاع وعموم الأراضي الفلسطينية من حصار ظالم.

وأشار المغاوري إلى أنه "أمام هذه الفاجعة التي تضاف إلى معاناة الجرح الفلسطيني ملح، يزيد الألم، لا نملك إلا أن نحتسبهم عند الله شهداء، وندعو الله العلى القدير أن يشمل الضحايا برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".