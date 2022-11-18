أذربيجان تقرر فتح سفارة في "إسرائيل"

صادق البرلمان الأذري اليوم، الجمعة، على فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب. ووصف بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، فتح سفارة كهذه بأنها ستكون "السفارة الأولى في إسرائيل لدولة فيها الأغلبية والحكم للشيعة".

ورحب لبيد بقرار البرلمان الأذري، وقال إن "أذربيجان هي شريكة هامة لإسرائيل ووطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف لبيد أن "القرار بفتح السفارة يعكس عمق العلاقات بين الدولتين"، معتبرا "هذه الخطوة هي ثمرة جهود حكومة "إسرائيل" لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي. وبودي أن أشكر الرئيس إلهام علييف وأبارك للشعب الأذري الذي سيحظى بأن يكون ممثلا لأول مرة الآن في دولة إسرائيل".

ويشار إلى أن أذربيجان هي أكبر مزود للنفط لإسرائيل، كما تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية الحدود الطويلة المشتركة مع إيران. وذكرت تقارير "إسرائيلية" أن أرشيف البرنامج النووي الإيراني الذي سرقه عملاء الموساد، نُقل إلى "إسرائيل"+ عن طريق الأراضي الأذربيجانية.