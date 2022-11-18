وفاة 15 شخصا جراء انفجار خزان وقود شمال العراق

لقي 15 شخصا مصرعهم في انفجار خزان وقود أدى الى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق، بحسب الحصيلة النهائية التي اعلنتها السلطات المحلية، اليوم الجمعة، بعد ختام عمليات الإنقاذ التي نفذت للعثور على الضحايا تحت الأنقاض.

وأدى الانفجار الذي وقع مساء الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة اكثر من عشرة، وفقا لمحافظ السليمانية هفال أبو بكر الذي أعلن يوم حداد إثر وقوع الحادث.

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لم يعد هناك جثث تحت أنقاض المنزل"، مشيرا إلى أن "غالبية الضحايا من النساء والأطفال".

وانهار المبنى المكون من ثلاثة طوابق تحت تأثير الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.

وقال رئيس قسم الطوارئ في المدينة سامان نادر "أجريت عمليات بحث صباح الجمعة على أمل العثور على أربعة أشخاص أحياء تحت أنقاض المبنى".

وأكد في وقت لاحق "انتهاء عمليات البحث".