قطر: حظر بيع المشروبات الكحولية في الملاعب

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز؛ إن منظمي كأس العالم في قطر سيعلنون الجمعة، في تراجع عن موقف سابق، أنه لن يتم بيع المشروبات الكحولية للجماهير في ملاعب كأس العالم.

يأتي الإعلان المتوقع قبل يومين من انطلاق مونديال قطر، وهو الأول من نوعه في دولة عربية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه تحدث عن الأمر قبل إعلان القرار رسميا: "يحضر عدد كبير من المشجعين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث لا يلعب الخمر دورا كبيرا في ثقافتهم".

وأضاف "بالتفكير في الأمر، فإن وجود الخمر لن يكون تجربة ممتعة بالنسبة للعديد من المشجعين".

وكان من المقرر أن تبيع بدويايزر، الراعي الرئيسي لكأس العالم، المشروبات الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات، وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت مصادر للوكالة عينها، عن الشروط التي وضعتها الحكومة القطرية، للسماح للمشجعين الحاملين لتذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، باحتساء المشروبات الكحولية.

وقال المصدر؛ إن قطر تعتزم السماح للمشجعين بشراء المشروبات التي تحتوي على نسبة كحول "قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة"، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة، بمعنى أن احتساء الخمور خلال المباريات سيكون ممنوعا.

وأضاف المصدر أن شركة "بد-وايزر"، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، وتتمتع بحقوق حصرية لبيع المشروبات الكحولية في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

وأوضح المصدر أن "الخمور ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بثلاث ساعات، كل من يريد الشرب سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".

وكانت الحكومة القطرية أكدت أن احتساء الخمور في الأماكن العامة سيكون محظورا، وأن عقوبات ستفرض على مخالفي التعليمات، مؤكدة أنها خصصت أماكن محددة بمحيط الملاعب للمشجعين ضمن أوقات وشروط محددة لذلك، داخل أجزاء منطقة مشجعي "فيفا" الرئيسية في كل ملعب.