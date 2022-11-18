القائد النخالة ينعى شهداء حريق مخيم جباليا

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، شهداء حريق مخيم جباليا.

وقدم القائد النخالة، في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خالص التعازي والمواساة من عائلة أبو ريا وكافة العوائل التي فقدت أبناءها وبناتها جراء الحريق المفجع والمصاب الجلل.

وقال: "ننعى شهداء الحدث الأليم، نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله تعالى أن يرحم الشهداء، ويجبر أهلهم وعوائلهم وأن يخلفهم في مصيبتهم خيراً ويربط على قلوبهم.

ودعا جماهير شعبنا إلى التعاضد والتكافل والوحدة، والتضامن مع العائلات المصابة والثكلى وفي مقدمتها عائلة أبو ريا الكريمة، وجميع أهلنا في قطاع غزة ومخيم جباليا.

إليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة ينعي شهداء حريق مخيم جباليا

باسمي وباسم إخواني أعضاء المكتب السياسي وكافة أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكوادرها وأطرها ومؤسساتها ، أتقدم بخالص التعازي والمواساة من عائلة أبو ريا وكافة العوائل التي فقدت أبناءها وبناتها جراء الحريق المفجع والمصاب الجلل الذي آلمنا وأوقع الأسى والحزن البليغ في قلوبنا جميعاً.

إننا إذ ننعى شهداء الحدث الأليم ، نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله تعالى أن يرحم الشهداء، ويجبر أهلهم وعوائلهم وأن يخلفهم في مصيبتهم خيراً ويربط على قلوبهم.

وندعو جماهير شعبنا إلى التعاضد والتكافل والوحدة، والتضامن مع العائلات المصابة والثكلى وفي مقدمتها عائلة أبو ريا الكريمة، وجميع أهلنا في قطاع غزة ومخيم جباليا.

أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

أخوكم/ زياد النخالة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 24 ربيع ثاني 1444هـ،

18 نوفمبر 2022م