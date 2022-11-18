"إسرائيل" تكمل اختبار "القبة الحديدية البحرية"

أعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، إكمال اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية "C-Dome".

ونفذت الاختبار البحرية ووزارة الجيش وشركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية، والقبة الحديدية البحرية C-Dome هي نظام دفاعي متقدم يتم تشغيله من سفينة الصواريخ "Oz".

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية: "كجزء من اختبار الاعتراض، تم تثبيت المنظومة على كورفيت &

39;، وهي الثانية من أربع طرادات صواريخ متطورة تلقتها البحرية الإسرائيلية في العامين الماضيين".

وأضافت: "يشكل تشغيل النظام معلما هاما في تعزيز قدرات السفن العسكرية".

وأشارت إلى أن "الاختبار قام بمحاكاة التهديدات الحقيقية وشمل الاكتشاف الناجح للنظام واعتراض الأهداف في السيناريوهات الصعبة".

وتعتبر إسرائيل أن نظام القبة الحديدية البحرية يشكل إضافة مهمة إلى القدرات الدفاعية للبحرية الإسرائيلية، في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك حراسة الأصول الاستراتيجية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على التفوق البحري الإقليمي للبلاد.

وأضافت: "تم إنشاء النظام التشغيلي من خلال دمج أنظمة مختلفة متعددة، باستخدام القدرات التشغيلية الكاملة التي سيتم استخدامها من قبل البحارة من الإناث والذكور في البحرية الإسرائيلية".

وترى "إسرائيل" في نظام القبة الحديدية البحرية طبقة إضافية من منظومة الصواريخ والدفاع الجوي متعدد المستويات.

فلدى "إسرائيل" 4 مستويات دفاعية عملياتية: القبة الحديدية، مقلاع داود، سهم 2، وسهم 3.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس: "إن تشغيل نظام القبة الحديدية البحرية C-Dome هو علامة بارزة لقدرات الدفاع البحري لدولة إسرائيل".

أما موشيه باتيل، رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الجيش، فقال: "حدد نظام القبة الحديدية البحرية بمهارة التهديدات وتم اعتراضها بنجاح من خلال إطلاق صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية تجاهها من البحر".

وأردف: "لقد أصبحت جزءا من مجموعة الصواريخ والدفاع الجوي متعددة المستويات لدولة إسرائيل".

وتابع: "أكمل نظام اعتراض القبة الحديدية سلسلة من الاختبارات الناجحة للغاية في العام الماضي، في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، كجزء من اختبارات الاعتراض التي أجراها سلاح مشاة البحرية وجيش الولايات المتحدة، لقد حققت القبة الحديدية أهدافنا التشغيلية".

وبدوره قال ران غوزالي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مديرية الأنظمة البرية والبحرية في شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية: "إن C-Dome هو أول حل دفاعي بحري تشغيلي من نوعه، ويعد الاختبار على كورفيت Saar 6 التابع للبحرية الإسرائيلية بمثابة إنجاز هائل في تطوير النظام".