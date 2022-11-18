واشنطن تتحرك.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات نحو بحر الشرق.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصاروخ، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية.

وجاء الإطلاق في الوقت الذي تعقد فيه وزارتا الدفاع الكورية الجنوبية والأمريكية الجلسة الافتتاحية لمجموعة عمل مكافحة الصواريخ (CMWG)، وهي هيئة استشارية على مستوى العمل للدفاع الصاروخي من أجل تكثيف تنسيق سياسة الحلفاء ضد التهديدات الأمنية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى نحو بحر الشرق أيضا احتجاجا على الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز الردع الموسع.

وجاء إطلاق الأمس بعد وقت قصير من تحذير وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشوي سون-هوي" من أن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات عسكرية أكثر شراسة إذا مضت الولايات المتحدة في تعزيز التزامها بالردع الموسع للحلفاء الإقليميين.

ويشير مصطلح الردع الموسع إلى تعهد الولايات المتحدة باستخدام المجموعة الكاملة من قدراتها العسكرية، النووية والتقليدية، للدفاع عن حلفائها، وفق الوكالة الكورية الجنوبية.

وفي أعقاب هذه التطورات، قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، تعقد الجمعة اجتماعا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

جاء ذلك إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، بحسب ما نقلت قناة الحرة عن المسؤول دون أن تسميه.

وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك دعت قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية سقط قبالة سواحل اليابان".