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سلطنة عمان تعزي بشهداء حريق مخيم جباليا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
18 نوفمبر 2022
أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة فلسطين، حكومة وشعبا، ولذوي ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتمنت سلطنة عمان، الشفاء العاجل للمصابين..
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