بالصور تشييــع جثــامين شهــداء حريق مخيــم جباليــا الـــ"21"

انطلق، قبل ظهر اليوم الجمعة، موكب تشيع جثامين شهداء حريق مخيم جباليا شمال القطاع والذي أدى لاستشهاد 21 شخصاً من عائلة أبوريا.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أنه انطلقت جنازة تشييع شهداء حريق مخيم جباليا وسط حالة من الحزن الشديد حيث شارك الآلاف من المواطنين في تشييع شهداء عائلة أبو ريا الذي قضوا في حريق منزلهم أمس.

وأوضح مراسلنا، أنه حضر موكب التشييع لفيف من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في شمال القطاع في الموكب تضامناً مع العائلة المكلومة.

وتوفي 21 فلسطينياً، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسميا على أرواح الضحايا اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إنه “تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع”.

يشار إلى أن سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.













