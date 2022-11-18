أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 19 في سجون الاحتلال

دخل الأسيران سائد محمد علي صلاح، وعلام مطر محمد ملحم من محافظة جنين، اليوم الجمعة، عاميهما الـ 19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور:" إن الأسير سائد صلاح من بلدة كفر دان محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، ورزق بطفلين عن طريق النطف المهربة، وتوفيت والدته وابنته قبل سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعهما، فيما الأسير علام ملحم من بلدة كفر راعي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما".

اعتقل الأسير ملحم في 18/11/2004، بعد مطاردة استمرت قرابة شهر، إلى جانب رفيقه الأسير سائد صلاح الذي يدخل اليوم كذلك عامه ال19 في سجون الاحتلال.

عقب اعتقاله واجه الأسير مطر تحقيقًا قاسيًا في معتقل "الجلمة"، واستمر لأكثر من مئة يوم، وبعد عامين على اعتقاله حكم عليه الاحتلال بالسّجن 21 عامًا.

ويقبع الأسير علام اليوم في سجن "النقب الصحراوي"، وقد حرمه الاحتلال في سنوات اعتقاله العشر الأولى من حقّه بالزيارة، ولم يتمكن أي من أفراد عائلته من الحصول على تصريح وإذن إسرائيلي بزيارة الأسير إلا بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على اعتقاله، كما حرمه الاحتلال من وداع والده الذي توفي بعد أكثر من عام على اعتقاله.