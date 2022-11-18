"ائتلاف نتنياهو "يعتزم سن قانون يسمح بتعيين درعي وزيراً

يعتزم الائتلاف الجاري تشكيله في كيان الاحتلال تعديل "قانون أساس: الحكومة" بإجراءات سريعة بهدف تمكين تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزير.

ويأتي ذلك بالرغم من إدانته بمخالفات لقانون الضريبة في إطار صفقة مع النيابة العامة وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، ما أدى إلى احتمال وجود مانع قانوني لتعيينه وزيراً.

وقدم عضو الكنيست موشيه أربيل، من حزب شاس، مشروع قانون إلى الكنيست، يسمح بتعيين درعي وزيرا. ويقضي مشروع القانون بأن منع تعيين شخص في منصب وزاري يكون مشروطا بفرض عقوبة السجن فعليا عليه، ولم تنقضِ سبع سنوات منذ الإفراج عنه.

ويُشار إلى أنه يعني ذلك أنه لن تكون هناك قيود على تعيين شخص حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في منصب وزاري، مثلما هو وضع درعي القانوني.

ويعتزم الائتلاف "الجاري تشكيله" المصادقة على مشروع القانون بإجراءات خاطفة، والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل تنصيب الحكومة، بهدف منع إمكانية تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي، الأمر الذي من شأنه تأخير تعيينه وزيرا لفترة طويلة نسبيا.

جدير ذكره أنه يطالب درعي بتعيينه وزيراً للمالية في الحكومة التي يسعى لتشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.