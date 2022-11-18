مصرع ستة أشخاص بانفجار بناء سكني في العراق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:46 ص
18 نوفمبر 2022
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لقي ستة أشخاص مصارعهم وأصيب 16 آخرون، أمس الخميس، جراء انفجار في بناء سكني بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "إن حادث الانفجار الذي وقع في مجمع كويزا 3 السكني في مدينة السليمانية بسبب انفجار منظومة الغاز LPG وتسبب بهدم 3 منازل ووفاة 6 أشخاص وإصابة 16 شخصا".

وأضافت الوكالة :"أن المنزل الذي تعرض للحادث تواجد فيه أكثر من 20 شخصا وتم إخلاء 8 أشخاص للمستشفى ويتواجد حاليا تحت الأنقاض ما بين 10 إلى 12 شخصا بينهم أطفال".

ونقلت عن الدفاع المدني في السليمانية، أن "10 فرق تعمل على إنقاذ العالقين تحت ركام الانفجار".

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