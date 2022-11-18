"البطش" يدعو للمزيد من خطوات التضامن والمواساة مع عائلة أبو ريا المفجوعة

تقدم عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، بالتعزية من أسرة عائلة أبو ريا نتيجة الحادث المؤلم الذي أدى لوفاة 21 شخصاً من العائلة.

ودعا البطش في تصريح صحفي: أبناء شعبنا العظيم الى ابداء المزيد من خطوات التضامن والمواساة مع عائلة أبو ريا، ليسجل شعبنا درسا جديدا في الوفاء والمصابرة والمواساة التي عززت من نسيجنا الاجتماعي والوطني في مواجهة الماسي والفواجع التي سببتها في كثير من المناسبات جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال البطش: "ان هذه ضحايا هذه الفاجعة الأليمة يستصرخون الضمير الوطني لاستعادة الوحدة ورص الصفوف لحماية ثوابت شعبنا وحقوقه في مواجهة حكومة اليمين العنصرية والفاشية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة برمتها وعلى مسار القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

وتوفي 21 فلسطينياً، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسميا على أرواح الضحايا اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إنه “تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع”.

يشار إلى أن سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006