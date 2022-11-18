الأزهر الشريف يعزي فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا

أعرب شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وعلماء الأزهر، عن صادق مواساتهم لدولة فلسطين، قيادة وشعبا إثر حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأعلن شيخ الأزهر في بيان له اليوم الجمعة، عن تضامن الأزهر الكامل مع الشعب الفلسطيني في مصابه الجلل، داعيا الله أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين وأهلها، وأن يقيهم كل مكروه وسوء، داعيا أن يربط الله على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.