بالصور الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى بالمدينة المقدسة تلبية لنداء صلاة الفجر.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين وصلوا لباحات المسجد الأقصى المبارك من مختلف مناطق الضفة المحتلة والداخل المحتلة، حيث أدوا صلاة الفجر هناك.

وكانت صدرت العديد من الدعوات المقدسية، مساء أمس الخميس، للرباط وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

جدير ذكره أنه تسعى العديد من الجماعات الاستيطانية المتطرفة الصهيونية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك من خلال اقتحام الأقصى وأداء الصلوات بشكل يومي في الأقصى.









