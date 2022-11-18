ريال مدريد الاسباني يهيمن على جوائز "جلوب سوكر"

فاز الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العام خلال حفل أقيم، مساء الخميس، في دبي.

وتفوق بنزيمة المتواجد حاليا في معسكر منتخب فرنسا استعدادا لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر، والذي تم إعلان فوزه بالجائزة عبر واجهة برج خليفة في دبي، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والنرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخلف بنزيمة (34 عاما) مواطنه مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي فاز في 2021. كما أكمل بنزيمة عامًا مثاليًا بعدما توّج في آب/أغسطس بجائزة افضل لاعب في اوروبا، ثم في تشرين الاول/اكتوبر بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وتألق بنزيمة في الموسم الماضي حيث فاز مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وتصدر ترتيب هدافي "ليغا" برصيد 27 هدفا، والمسابقة القارية بـ15 هدفًا.

وعوّض صلاح باحرازه جائزة أفضل لاعب حسب اختيار الجمهور عبر منصة "تيك توك". وحضر صلاح (30 عاما) الى دبي قادما من معسكر منتخب مصر في الكويت والذي يستعد للقاء بلجيكا وديا، الجمعة.

وقال مهاجم ليفربول عقب تتويجه "الجائزة تضع ضغطا أكبر علي، الجماهير هي الجزء الأهم في كرة القدم".

ووجه رسالة الى الشباب في العالم العربي "ما دام استطعت فعل ذلك (الوصول الى الاحتراف في أوروبا) فأي شخص يستطيع أن يفعل ذلك، اعيش منذ 12 سنة في أوروبا، لا يوجد فارق بيننا بالموهبة، لكن يجب أن تكون جاهزا لأنك ستواجه أشياء صعبة عليك".

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرّم أبرز المنتمين الى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكّام ووكلاء لاعبين.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر فوزا بالجائزة بـ 6 مرات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي الجوائز الأخرى، اختير ريال مدريد بطل الرباعية في الموسم الماضي أفضل ناد معوضا عدم فوزه بحفل الكرة الذهبية التي ذهبت جائزتها لصالح مانشستر سيتي الانجليزي.

وتابع بطل إسبانيا وأوروبا والسوبر المحلي والقاري هيمنته على الجوائز، بعدما نال رئيسه فلورنتينو بيريس جائزة أفضل رئيس ناد، ومدربه الايطالي كارلو انشيلوتي أفضل مدرب.

وقال انشيلوتي عبر الفيديو "شرف كبير لي أن انال الجائزة للمرة الثانية بعد 2014 عندما توجنا بالعاشرة".

وتابع: "هذا موسم مذهل ولا ينسى، خضنا خلاله العديد من المباريات الرائعة والصعبة، لم نستسلم وقاتلنا حتى آخر ثانية".

كما نال البرتغالي جورج منديش جائزة أفضل وكيل لاعبين ليحرزها للمرة العاشرة من أصل 12 نسخة.

وأحرز النيجيري فيكتور أوسيمهن (24 عاما) لاعب نابولي الإيطالي، جائزة أفضل لاعب صاعد، بعدما قاد فريقه إلى صدارة الدوري الايطالي والتأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كما اختير الإسباني سيرخيو راموس (باريس سان جرمان الفرنسي) بجائزة أفضل مدافع عبر التاريخ، والبرازيلي روماريو بطل العالم في 1994 والانجليزي واين روني والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاعب ميلان الايطالي حاليا بجائزة أفضل مسيرة لاعب، واليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الإسباني (أفضل لاعبة) وليون الفرنسي أفضل ناد للسيدات.