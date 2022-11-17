فيديو.. عائلتان توقفان حفل زفاف نجليهما حدادًا على أرواح شهداء حريق جباليا

أعلنت عائلة المقيد وشملخ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، توقيف حفل زفاف نجليهما حدادًا على أرواح شهداء حريق منزل لـ"أبو ريا" شمال قطاع غزة.

وتوفى 21 شخصًا بينهم أطفال ونساء، إثر اندلاع هذا الحريق الذي حدث مساء هذا اليوم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا، داعيةً المواطنين في القطاع للمشاركة في تشييع جنازات الشهداء التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مجريات حادثة حريق مخيم جباليا شمال قطاع غزة والوقوف عند ملابساتها، حيث أودت بحياة 21 شخصًا.

وأكد المتحدث البزم، في مؤتمر صحفي، أن كافة من تواجد في منزل أبو ريا الذي اندلع فيه الحريق، توفوا، ولا يوجد إصابات".

وقال البزم: "تبيّن من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات".

وأضاف أن "الأطقم المختصة بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة".