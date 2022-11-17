لجنة العمل الحكومي بغزة تعلن الحداد على ارواح ضحايا الحريق في جباليا

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي شهداء الحريق الأليم شمال قطاع غزة، و الذي أودى بحياة ٢١ شخص.

و قالت لجنة العمل الحكومي: "أمام هذا المصاب الجلل والحادث الأليم الذي مس قلوب جميع أبناء شعبنا، فإننا نؤكد على مواكبتنا للحدث وانعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص، وقد تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي ميدانيا مكان الحادث".

و أكدت على اعتماد ضحايا الحادث شهداء، داعية للحداد غدا، حيث سيتم تشييع الشهداء في جنازة رسمية.

كما دعت لجنة العمل الحكومي المجتمع الدولي لرفع الحصار والسماح بإدخال كل مستلزمات جهاز الدفاع المدني الذي يعاني جراء نقص الامكانات والمستلزمات.