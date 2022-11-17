دحلان يدعو الجهات المختصة لسرعة التحقيق في حريق جباليا

نعى القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، ضحايا الحادث الأليم والحريق الذي اندلع شمال قطاع غزة مساء اليوم.

وقال دحلان في تصريح له “بقلبٍ يعتصره الألم، أتقدم لشعبنا بعميق المواساة وأحر التعازي بضحايا كارثة الحريق المفجع في شمال غزة”.

وأضاف “نترحم على الأبرياء الذين ودّعهم هذا المساء مخيم جباليا الصامد، داعيًا كل الجهات المختصة سرعة التحقيق في هذا المصاب الجلل، والبحث في كل ما يتوجب عمله لمنع وقوع كوارث مستقبلية تفجعنا بأبناء شعبنا وأهلنا في قطاعنا الباسل”.

وتوفي 21 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، إثر حريق كبير اندلع مساء اليوم ، في إحدى البنايات السكنية بشمال قطاع غزة.