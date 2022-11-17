البرلمان العربي يعزي بضحايا حريق مخيم جباليا

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة فلسطين في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء اليوم.

وقال العسومي، في تصريح صحفي: "ندعو الله عز و جل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.