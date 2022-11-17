“حماس”: نقف مع العائلات المكلومة في حريق جباليا و نترك التحقيقات تأخذ مجراها

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، سهيل الهندي، أن الحركة تتابع حادثة الحريق بعمارة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مع الجهات المختصة.

وأشار الهندي في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إلى أن قيادة حماس تقف مع العائلة المكلومة، “وسنسخر كل إمكاناتنا للتخفيف عنها”.

ودعا للمشاركة في تشييع “شهداء الحريق” غداً الجمعة، مضيفاً: “نترك التحقيقات تأخذ مجراها، ونعزي ذوي الضحايا، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

وأعرب الهندي عن شكره لجهاز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تمكنت من إخماد الحريق.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، أعلنت عن انتشال 21 جثة من داخل بناية سكنية تعود لعائلة “أبو ريا” التي اندلع فيها الحريق.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن أطقم الدفاع المدني أنهت إخماد حريق جباليا، مؤكدة أن تخزين كميات كبيرة من البنزين تسبب به.