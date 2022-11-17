داخلية غزة: شكلنا لجنة خاصة لمتابعة مجريات حادثة حريق مخيم جباليا شمال القطاع

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مجريات حادثة حريق مخيم جباليا شمال قطاع غزة والوقوف عند ملابساتها، حيث أودت بحياة 21 شخصًا.

وأكد المتحدث البزم، في مؤتمر صحفي، أن كافة من تواجد في منزل أبو ريا الذي اندلع فيه الحريق، توفوا، ولا يوجد إصابات".

وقال البزم: "تبيّن من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات".

وأضاف أن "الأطقم المختصة بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة".

من جهته، أكد مدير عام جهاز الدفاع المدني، زهير شاهين، أن طواقمه وصلت إلى المكان خلال دقائق، بعد أن تلقت في تمام الساعة 6:18م استشارة حريق في أحدى الشقق بمنطقة تل الزعتر، بمخيم جباليا، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تحركت من ثلاثة مراكز مختصة.

وأوضح شاهين، أن طواقمه تعاملت مع نيران وصفها بـ"الضخمة"، ومنعت من امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

كما وأكد مدير عام الشرطة، اللواء محمود صلاح، أن الشرطة تعاون جهاز الدفاع المدني والنيابة العامة في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي تمت داخل الشقة فقط، موضحًا أنه سيكون هناك نتائج للتحقيق.