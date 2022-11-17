وزارة الأوقاف تدعو خطباء المساجد لإقامة صلاة الغائب غداً الجمعة على أرواح ضحايا حريق جباليا

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، جميع الخطباء وأئمة المساجد في جميع محافظات قطاع غزة، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق مخيم جباليا في محافظة الشمال، وذلك غداً بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وتقدمت الوزارة، بأحر التعازي والمواساة من عائلات الضحايا الكرام خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويشفي الجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي بضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه بالمعدات اللازمة للدفاع المدني، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، لأن العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية في هذه الجريمة من خلال منعه إدخال المعدات اللازمة للإنقاذ وإطفاء الحرائق.

وأوعزت الوزارة إلى الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بتوجيه الدعاة والخطباء للعمل على تصبير الناس وتثبيتهم وذكر موقف المؤمن في الابتلاءات والمحن.

وفي ذات السياق وجه وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا تعليمات إلى الإدارة العامة للزكاة ولجانها في محافظة الشمال للعمل على تقديم يد العون والمساعدة الممكنة ضمن واجبها الديني والوطني.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، قد أكدت، أنه تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم الخميس.

و أشارت مديرية الدفاع المدني في تصريح لها أنه جرى نقل جميع ضحايا الحريق إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.