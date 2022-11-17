لجان المقاومة تعلن تضامنها مواساتها مع عائلة "أبو ريا"

نعت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الخميس، وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، بمزيد من الحزن والأسى والالم الشهداء الذين قضوا إثر الحريق المؤسف في منزل عائلة ابوريا في شمال قطاع غزة.

واعلنت لجان المقاومة، عن كامل تضامنها وتعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لشهداء الحريق في منزل عائلة " ابوريا الكرام" في مواجهة هذا المصاب الجلل وتمنت الشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، قد أكدت، أنه تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم الخميس.

و أشارت مديرية الدفاع المدني في تصريح لها أنه جرى نقل جميع ضحايا الحريق إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.