المنسق الخاص للامم المتحدة يعزي بشهداء حريق جباليا

تقدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس، بأحر التعازي للحكومة والشعب الفلسطيني ولأسر وأقارب وأصدقاء الذين توفوا في حادث اندلاع حريق بمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال تور وينسلاند، في تصريح صحفي: "تلقيت ببالغ الأسى والألم نبأ مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة عدد كبير من الجرحى في حريق اندلع في مبنى سكني في مخيم جباليا في غزة".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، قد أكدت، أنه تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم الخميس.

و أشارت مديرية الدفاع المدني في تصريح لها أنه جرى نقل جميع ضحايا الحريق إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.