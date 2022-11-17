القيادي خضر عدنان يحمل الاحتلال المسؤولية عن فاجعة جباليا و يعتبرها إحدى تبعات حصار غزة

حمل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، المحرر خضر عدنان الاحتلال المسؤولية عن الحادث المفجع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

و اكد الشيخ خضر عدنان بأن الاحتلال يتحمل بحصاره المستمر على قطاع غزة المسؤولية عن الحادث الأليم، وعدم توفير معدات الإطفاء المناسبة لحوادث الحريق.

و أشار الى أن المجتمع الدولي شريك الاحتلال في إستمرار الحصار، التي كانت هذه الحادثة المؤلمة من تجلياته، في الوقت الذي يتسابق المنافقون لإطفاء الحرائق عند الاحتلال، لتبقى غزة بلا بواكي.

و أضاف: "نتقدم بخالص التعزية والمواساة من محافظات الضفة إلى الأهل في غزة بشهداء الحريق المفجع في مخيم جباليا".