الدفاع المدني: نقل 21 شهيدا من ضحايا حريق جباليا الى المستشفى الإندونيسي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

وقالت المديرية في بيان مقتضب وصل مراسلنا نسخة عنه إنه جرى نقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن أطقم الدفاع المدني أنهت إخماد حريق جباليا.

وبينت الداخلية في بيان أن قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية في الحادث أشارت إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.

وذكرت أنه لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الحادث الأليم.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في غزة حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شـهـداء الحريق من عائلة أبو ريا، داعية للمشاركة الواسعة بتشييع جثامينهم.

فيما كتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن فاجعة كبيرة وقعت نتيجة حريق في منزل بقطاع غزة ادى لمقتل ما يقارب 20 شخصًا.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات إلى كل الجهات بتقديم كل أشكال المساعدة الطبية وغيرها بشكل عاجل.