الداخلية بغزة: التحقيقات الأولية تشير الى وجود كميات من البنزين في المنزل المحترق شمال غزة

اصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة توضيحا حول الحريق الذي وقع في شقة سكنية في تل الزعتر شمال القطاع مساء اليوم الخميس، و الزي راح ضحيته حتى الآن 21 شهيدا.

و أشارت الوزارة الى أن أطقم الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم، حيث بذلت قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

و بحسب وزارة الداخلية فإن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.

و لفتت الوزارة الى أن قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية لا زالت تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم.