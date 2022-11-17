غزة: تعليق الأنشطة الرياضية غدًا في حدادًا على حريق جباليا

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، اليوم الخميس، تعليق الأنشطة الرياضية كافة في قطاع غزة غدًا الجمعة، حدادًا على فاجعة حريق جباليا.

وتوفى 21 شخصًا، مساء اليوم، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وذكرت أن الاطباء داخل المستشفى يقومون الآن بمعاينة الجثتت، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات أطفال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.

وحتى الآن لم تصدر وزارة الصحة الحصيلة الرسمية للخسائر الناجمة عن الحريق، وسبب اندلاعه.

من جهته، ذكرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، في تصريح لها، أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا، مؤكدًا بشكل أولي ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

وذكرت أن وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح وصل مكان الحريق المندلع في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة؛ لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا ، وسط دعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.