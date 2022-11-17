القوى الوطنية تعلن الحداد الوطني العام غدًا على أرواح شهداء فاجعة جباليا

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، المواطنين في القطاع للمشاركة في تشييع جنازات الشهداء التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة.

ونعت القوى، بأسمى عبارات الحزن شهداء مخيم جباليا الذين ارتقوا مساء اليوم إثر حريق هائل نشب في منزل عائلة أبو ريا الكرام.

وتوفى 21 شخصًا، مساء اليوم، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وذكرت أن الاطباء داخل المستشفى يقومون الآن بمعاينة الجثتت، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات أطفال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.