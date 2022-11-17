فيديو.. 21 حالة وفاة بحريق داخل شقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

توفى 21 شخصًا، اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وذكرت أن الاطباء داخل المستشفى يقومون الآن بمعاينة الجثتت، مشيرًا إلى أنه من بين الوفيات، أطفال ونساء.

وعرف من بين الوفيات، المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق، وزوجته وأطفاله.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي.

كما وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، وفاة كل الذين كانوا في المنزل المحترق في مخيم جباليا.

وأضافت الداخلية، في تصريح لها، أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بجباليا، مؤكدًا بشكل أولي ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

و بحسب الداخلية، فإن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.

و لفتت الوزارة، الى أن قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية لا زالت تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم.

وذكرت أن وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح وصل مكان الحريق المندلع في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة؛ لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا ، وسط دعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينة، في مقدمتهم حركة الجهاد الاسلامي، شهداء الحريق، سائلين المولى عزوجل بأن يتغمدهم برحمته الواسعة ويصبر ذويهم الصبرر والسلوان على هذه المصيبة.



