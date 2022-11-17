فيديو.. وفيات بحريق داخل شقة سكنية شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:17 م
17 نوفمبر 2022
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توفى 21 شخصًا، اليوم  الخميس، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وذكرت أن الاطباء داخل المستشفى يقومون الآن بمعاينة الجثتت، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات أطفال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.

وحتى الآن لم تصدر وزارة الصحة الحصيلة الرسمية للخسائر الناجمة عن الحريق، وسبب اندلاعه.

من جهته، ذكرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، في تصريح لها، أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا، مؤكدًا بشكل أولي ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

وذكرت أن وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح وصل مكان الحريق المندلع في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة؛ لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

يتبع...

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