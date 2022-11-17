بالصور.. بلدية "دير البلح" تكشف تفاصيل مشروع الكورنيش وكاسر الأمواج الجديد

كشف رئيس بلدية دير البلح، دياب الجرو، التفاصيل الكاملة عن مشروع بناء كورنيش وكاسر الأمواج ومصد المياه الجديد الذي سينفذ على شاطئ بحر دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الجرو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "عملية بناء هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 28 ألف دولار امريكي بتمويل من مؤسسة ألمانية، ستبدأ مع نهاية يناير وبداية فبراير المقبل، حيث تم اختيار المقاول بعد أن وقع عليه اختيار عطاء المقاصة".

وأضاف رئيس البلدية، أن المشروع الذي ستتراوح عملية انشاءه قرابة الـ6 شهور يهدف إلى بناء كاسر للأمواج داخل البحر ومشكل من كتل أسمنتية بأقفاص لتخفيف شدة الأمواجـ، ومصد للمياه على الشاطئ، بالإضافة إلى إبقاء المنفعة في المنطقة كمتنفس للمواطنين.

وأوضح الجرو، أن منطقة شاطئ دير البلح تواجه بشكل مستمر تسرب مياه البحر داخل بيوت المواطنين تحديدًا مع ظاهرة مد والجزر وفصل الشتاء، كونها منطقة مستوية، وهذا الأمر استدعى من المؤسسات منها البلدية لمواجهة هذا الخطر.

وأكد أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وبلديته ستشرفان مباشرة على مشروع الكورنيش ومصد المياه، ويأتي ضمن سياق مشروع تطوير مخيم دير البلح الذي بدأ قبل سنوات ويتم على مراحل عدة.

ويعاني سكان هذه المنطقة القريبة من البحر سنويا من تسرب مياه البحر داخل منازلهم، لا سيما مع ظاهرة مد والجزر حيث يحدث مع المد ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح البحر، والجزر، انخفاض وقتي تدرجي.

وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء.

وتبلغ مساحة مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى نحو 14.7 كم، فيما يبلغ عدد سكانها قرابة 54,439 نسمة وفقاً لإحصاء عام 2007.