مانشستر سيتي يحرج كريستيانو رونالدو..!

دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في خلافات مع عدة أطراف منذ انطلاقة الموسم الحالي 2022-2023، الذي يشهد تراجعا في مستواه.

وكان الأسطورة البرتغالي فتح النار مؤخرا على إدارة مان يونايتد والمدرب الهولندي إيريك تين هاج، وانتقد عددا من أساطير النادي زملاءه السابقين.

ويواجه رونالدو جبهة جديدة، بعد تصريحه مع مورجان بأنه قرر اتباع قلبه والانضمام لمانشستر يونايتد، على الرغم من أنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للغريم مانشستر سيتي بعد اهتمام شديد من الإسباني بيب جوارديولا، على حد قوله.

وحسب روب داوسون، الصحفي في شبكة ESPN، فإن مصدر من نادي مانشستر سيتي نفى معلومة التفاوض مع رونالدو وقت أن كان لاعبا في يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب المصدر، فإن إدارة مانشستر سيتي تصر على أن تصريحات اللاعب البرتغالي لم تعكس الواقع، وأن اهتمامهم به في ذلك الوقت كان "معتدلًا".

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 في صفقة تحصل منها يوفنتوس على ما يقارب الـ17 مليون يورو، بعقد يمتد لعامين.

وينتهي عقد البرتغالي مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، في الوقت الذي يُرجح في إمكانية فسخ تعاقده في يناير/ كانون ثان 2023 نتيجة لتصريحاته الأخيرة، والتي تغلق الأبواب أمام فكرة عودته للفريق.