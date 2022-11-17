مقاومون يطلقون النار صوب حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الخميس 17/11/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة جنين

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين "

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

كما بينت أن جنود الاحتلال أغلقت الحاجز عقب عملية اطلاق النار وأعلنت حالة الاستنفار داخل الحاجز.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي":" قبل قليل أطلقت أعيرة نارية على معبر جلبوع قرب جنين، ولم تقع اصابات - المعبر مغلق والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

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