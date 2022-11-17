أمازون تقلص 10 آلاف وظيفة لديها!

بدأت شركة أمازون الأمريكية في تسريح آلاف العمال هذا الأسبوع في استقطاعات قد تؤثر على 10 آلاف موظف في الشركة.

وأفاد موقع، بيزنس إنسايدر، أن بعض الموظفين الذين ما زالوا بأمان قد انتقلوا إلى قناة Slack التي تضم أكثر من 7000 موظف للتنفيس عن عمليات التسريح الكاسحة للعمال.

ستؤثر التخفيضات الأولية في أمازون على الأدوار في فريق الأجهزة والخدمات، وفقا لمذكرة تمت مشاركتها بواسطة ديقيد ليمب، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في الشركة.

وقالت المذكرة:" إنه بعد مجموعة كبيرة من المراجعات، قررنا مؤخرا دمج بعض الفرق والبرامج".

وقال ليمب:" إن إحدى نتائج هذه القرارات هي أن بعض الأدوار لن تكون مطلوبة بعد الآن "لقد أبلغنا الموظفين المتأثرين، وسنواصل العمل عن كثب مع كل فرد لتقديم الدعم، بما في ذلك المساعدة في العثور على أدوار جديدة".

ولم يحدد ليمب عدد الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.

قالت المتحدثة باسم أمازون كيلي نانتل لشبكة CNN Business في بيان إن الشركة تنظر إلى جميع أعمالها كجزء من عملية مراجعة التشغيل السنوية.

وأضافت نانتل: "نظرا لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية (بالإضافة إلى عدة سنوات من التوظيف السريع)، تقوم بعض الفرق بإجراء تعديلات، مما يعني في بعض الحالات أن بعض الأدوار لم تعد ضرورية".

وتابعت: "نحن لا نتعامل مع هذه القرارات باستخفاف، ونعمل على دعم أي موظف قد يتأثر".

نشر العديد من عمال أمازون المسرحين علنا على موقع LinkedIn أنهم تأثروا بقطع الوظائف وأنهم يبحثون عن عمل.

عززت أمازون وشركات التكنولوجيا الأخرى التوظيف بشكل كبير خلال العامين الماضيين حيث حوّل الوباء عادات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية.

الآن، تعاني العديد من شركات التكنولوجيا من أزمات عدة، وبدأت تسريح الآلاف من العمال مع عودة الناس إلى عادات ما قبل الوباء وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.

أعلنت شركة ميتا مؤخرا عن تخفيض 11000 وظيفة، وهو الأكبر في تاريخ الشركة، وأعلن موقع تويتر أيضا عن تخفيضات واسعة في الوظائف بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار.

بعد الوصول إلى مستويات قياسية خلال الوباء، تراجعت أسهم أمازون أكثر من 40% في عام 2022 حتى الآن.