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ارتفاع أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 17-11-2022، ارتفاعات متتالية لعدة أسباب على رأسها التأثر بالتحركات العالمية، وسط توقعات بمزيد من المكاسب للثمين محليا.





اسعار كافة عيارات الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء ارتفاعًا جديداً

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر إلى 1265 جنيها للجرام.

بينما وصل سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1446 جنيها،.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1084 جنيها.

سعر الجنيه والأوقية الذهب

كما سجل الجنيه الذهب 10120 جنيها في حين سجلت الأونصة عالميا 1777 دولار.





أعلى ارتفاع

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.3% لتصل سعر الأوقية 1771 دولار، مشيراً إلى أن الذهب سجل أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع الأول من مارس/آذار 2020 ، خلال هذه الأسبوع لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين

وقال أمير رزق الخبير في مجال الذهب:" إن زيادة سعر جرام الذهب في مصر أمر طبيعي في ظل أنه ملاذ آمن للاستثمار وسط التقلبات بجانب الطلب المتزايد عالميا على خلفية تصريحات مسئوولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتوجه البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة" .

وتوقع رزق استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا حتى نهاية العام خاصة مع توقعات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو ما سيشجع الكثير من المستثمرين نحو الهرولة للاستثمار في الذهب كبديل آمن للاستثمار في الدولار.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب محليا وعالميا، اليوم الخميس، نتيجة زيادة الطلب عليه وهو ما سيزيد من قيمته.. مشيرا إلى أن الذهب لايزال قويا أمام الدولار رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مؤخرا لأكثر من مرة.