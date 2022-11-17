مقتل إمرأة في جريمة قتل بالداخل المحتل

عُثر صباح اليوم، الخميس، على جثة في قرية عين الأسد بمنطقة الجليل، بالداخل المحتل، واعتقلت الشرطة نجلها (26 عاما) للتحقيق على خلفية جنائية.

وأفادت مصادر بالداخل، بأنه تم العثور على جثة ابتسام عواد (57 عاما) ويشتبه بأنها قُتلت وعليها علامات عنف داخل منزلها .

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'آشير' تلقى بلاغا، الساعة 09:28، مفاده العثور على امرأة فاقدة للوعي في بيت بعين الأسد، وأقر الطاقم الطبي وفاة المرأة، في الستينيات من العمر".

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن ابن الضحية، عُرف بأنه مدمن على المخدرات، طعنها في القسم العلوي من جسمها، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن مقتلها. وعثر أقارب المرأة على جثتها داخل المنزل، وأستدعى زوج الضحية الطواقم الطبية والشرطة.

جدير ذكره أنه بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ 93 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.