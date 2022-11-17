فاتي يقود تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأردن

سلط تقرير صحفي، الضوء على التشكيلة المتوقعة لمنتخب إسبانيا، خلال مواجهة الأردن الودية، مساء اليوم الخميس، في ختام تحضيراته قبل انطلاق كأس العالم "قطر 2022".



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني سيلعب بتشكيل مكون من:



سانشيز، جوردي ألبا، لابورت، إريك جارسيا، أزبليكويتا، رودري، كوكي، كارلوس سولير، أنسو فاتي، فيران توريس، وداني أولمو.



وكان إنريكي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي بالأمس، أنه سيعتمد على أنسو فاتي أساسيا في المباراة، وطالب وسائل الإعلام بالتوقف عن الإشارة إليه كلاعب تغلب على الإصابة، لأنه تخطى هذه المرحلة وأصبح أفضل بكثير.



ويستهدف إنريكي منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، وخصوصا الأقل حصولا على دقائق، لكي يصل الجميع مواجهة كوستاريكا الأربعاء المقبل، في أفضل حالاتهم.