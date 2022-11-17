أسعار النفط تقترب من الـ 120 دولاراً للبرميل

أكدت كبيرة المحللين في "إنرجي أسبكتس" أن أسعار النفط "على وشك الوصول إلى 120 دولارا للبرميل" بالنظر إلى ما يحدث في أسواق الطاقة.

وكانت استبقت وكالة الطاقة الدولية دخول قرار أوروبي حيز التنفيذ بحجب واردات النفط الروسي المنقول بحرا، للإشارة إلى تراجع إنتاج موسكو.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والثلاثاء الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية:" إن إنتاج روسيا من النفط من المقرر أن ينخفض ​​1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الصادرات المنقولة بحرا من الخام الروسي حيز التنفيذ".

وقالت وكالة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط:" إن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيخلق مزيدا من عدم اليقين لأسواق النفط ويزيد من الضغط على الأسعار، بما في ذلك الديزل".

وأوضحت أن "الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضيف مزيدا من الضغط على موازين النفط العالمية، لا سيما على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من ضائقة استثنائية".

جدير ذكره أنه من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية من الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنتجات النفط الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير/شباط القادم، مما يحرم روسيا من عائدات النفط.