هذه المواقع ستدفع لك 10 دولارات يوميًا للعمل من منزلك

هل أنت مهتم بتلقي المدفوعات في نفس اليوم الذي تكمل فيه المهمة ومن منزلك؟ يمكن أن يكسبك العمل من المنزل 10 دولارات إضافية في اليوم. هل تريد القيام بذلك ولكنك غير متأكد من كيفية القيام بذلك أو ما هي مواقع الويب التي تمكنك من الوصول إلى هذا الهدف؟ لا تقلق عزيزي القارئ، البوابة أعمال هنا للمساعدة!

على الرغم من أن 10 دولارات قد لا تبدو مبلغاً كبيراً في البداية، إذا فكرت في الأمر، فإن كسب 10 دولارات يوميًا وأنت تعمل براحة من منزلك يعادل 70 دولارًا في الأسبوع، أي حوالي 280 دولارًا إضافيًا شهريًا و 3360 دولارًا إضافيًا سنويًا! بهذه النقود الإضافية، يمكنك دفع فاتورة هاتفك، أو شراء بعض البقالة، أو ادخار المال لرحلة لطيفة للاستجمام، أو حتى تناول وجبة فاخرة في بعض الأحيان.

1. أبين

باستخدام Appen، يمكنك إجراء تقييم لمحرك البحث عن طريق تعيين التصنيفات لصفحات نتائج محرك البحث بناءً على إرشادات Google. تساعد هذه التعليقات فهرس بحث Google في أداء أعماله بشكل أفضل، كما يعمل مهندسوها على تحسين خوارزمية البحث بناءً على البيانات التي تم جمعها.

لكي تصبح مقيِّمًا لمحرك البحث، يجب أن تكون خبيرًا تقنيًا ، وأن تفهم كيفية عمل شبكة الويب العالمية والبحث، وأن يكون لديك اتصال إنترنت جيد وتعمل على أجهزة الحاسوب بكفاءة. بصفتك مساهمًا في Appen، يمكنك تتبع الساعات التي تقضيها في العمل في أي مشروع وإرفاق فاتورة لموقع Appen عن ذلك الوقت الذي قضيته في المشروع. تدفع لك Appen الرسوم بالساعة لكل من المهام قصيرة المدى وطويلة الأجل. يبلغ معدل أجر Appen للمهام النموذجية المتاحة من خلال نظامهم الأساسي حوالي 11 إلى 14 دولارًا في الساعة، وفقًا لـ Glassdoor.

2. فايفر

Fiverr هي منصة عبر الإنترنت حيث يمكن للموظفين المستقلين تقديم خدماتهم. لا تحتاج إلى مهارة محددة، فيمكنك القيام بأعمال مثل الكتابة أو التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت.

يمكنك بيع أي شيء على Fiverr مقابل 5 دولارات إذا كنت بائعًا. العيب الوحيد للمنصة هو أن يتم الدفع لك من خلال PayPal (الذي يتقاضى رسومًا على ذلك) ويأخذ Fiverr أيضًا نسبة مئوية، لذلك ستحتاج إلى إكمال أكثر من خدمتين يوميًا للوصول إلى هدفك اليومي البالغ 10 دولارات.

3. سويتكوين

ربما سمعت عن تطبيقات الحياة الصحية التي تكافئ المستخدمين بالمال مقابل تبني عادات نمط حياة صحية مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. يكافئ Sweatcoin المستخدمين على القيام بواحد من أبسط أشكال التمارين: المشي. يتم تحويل عملة Sweatcoin إلى كل خطوة تخطوها. بمجرد تجميع ما يكفي من النقاط، يمكنك استبدالها بالنقود عبر PayPal أو مجموعة متنوعة من المكافآت التي يقدمها شركاء المنصة.

4. TranscribeMe

Transcribe Me هو موقع ويب يمكنك من خلاله الحصول على أموال مقابل نسخ الملفات الصوتية. الأجر هو 20 دولارًا لكل ساعة صوتية، لذا فإن النسخ النصي لمدة 30 دقيقة سيوصلك إلى هدفك وهو 10 دولارات.

للبدء ، يجب أن تجتاز اختبار المهارات اللغوية الأساسية ، ولكن بمجرد أن تبدأ ، يمكنك اختيار عدد الصفحات الذي تريد نسخه.

5. يوجوف

YouGov هي شركة تجري أبحاث السوق واستطلاعات الرأي. يمكنك إنشاء حساب مع YouGov إذا تجاوز عمرك 16 عامًا. يمكنك البدء في إجراء الاستطلاعات بمجرد التسجيل! سوف تدلي باستطلاعك الأول مزيدًا من المعلومات عنك وعن حياتك. والغرض منه هو معرفة المزيد عنك حتى تتمكن YouGov من تخصيص استطلاعات الرأي المناسبة لك.

سوف يستفسر الموقع عن خلفيتك التعليمية وحالتك الاجتماعية ويطلب تفاصيل أخرى. ستحصل على نقاط مقابل تقديم هذه المعلومات. سيتم إخطارك بالاستطلاعات الجديدة عبر البريد الإلكتروني أو من خلال ملفك الشخصي الرئيسي على موقع YouGov الإلكتروني. في المتوسط، ستستغرق الاستطلاعات التي ستتلقاها ما بين 5 و 15 دقيقة لإكمالها.

6. Clickworker

اكسب المال عن طريق تصنيف البيانات، وكتابة نص أو تدقيقه، واستكمال الاستبيانات، ومراجعة نتائج البحث عبر الإنترنت. يمكن للك عبر التسجيل في Clickworkers أن تكسب ما بين بضعة سنتات وبضعة دولارات لكل مهمة تقوم بها، اعتمادًا على الوقت الذي تستغرقه لإكمالها. تتم المدفوعات الأسبوعية عن طريق الإيداع المباشر أو PayPal.