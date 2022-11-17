حيوانات غريبة.. كلب يمشي على قدمين..!

حكى أصحاب الحيوانات الأليفة عن تصرفات غير تقليدية لحيواناتهم، جذبت اهتمام العالم بأكمله، وصنعت منهم مشاهير.

وأفردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرًا، يستعرض نماذج من الحيوانات الأليفة الاستثنائية والغريبة التي تحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بإعجاب الملايين بسبب تميزها.

1- كلب يمشي على قدمين

يحكي تيم، الذي يعمل متطوعا في بلدة جبلية صغيرة "أوراي" في كولورادو، أنه وجد الكلب دكستر عندما كان يبلغ من العمر عامًا تقريبًا، في مارس/ آذار 2016، بعد تعرضه لحادث مروع.

ووجد تيم، الكلب مصابًا بجروح خطيرة في ساقيه الأماميتين، وبعد الذهاب للطبيب البيطري، كان من الواضح أن حالة دكستر خطيرة وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية له، وظل في فترة نقاهة لمدة عام.

وقال تيم: "تم تجهيز كرسي متحرك له خصيصًا يتم تركيبه حول بطنه، مع وجود عجلات في المقدمة، حتى يتمكن من التنقل على ثلاث أرجل بعد بتر إحدى رجليه الأماميتين، بينما كان لا يزال جروًا".

وأضاف:" أنه بعد التعافي بدأ دكستر في السير على قدميه الخلفيتين، بسبب بتر القدم الأمامية، فكانت فكرته هو، ولم يقم بتدريبه".

2- الببغاء فائق الذكاء

يحكي دالتون ماسون وتوري لاسي، أن الببغاء "أبولو" الأفريقي الرمادي يجلس على يديهما ليقرأ كتابًا معهما في منزلهما بفلوريدا بالولايات المتحدة.

وأضاف أن أبولو في طريقه لأن يصبح أذكى طائر يتحدث الإنجليزية في العالم، بعد أن اشترياه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 من متجر محلي للحيوانات الأليفة.

وأوضح دالتون أنه كان يمتلك طيورًا منذ الصغر، لذا كان يعرف كيف يدرب أبولو جيدًا، ويعلمه اللغة الإنجليزية كالأطفال.

وكانت أولى كلمات أبولو "مرحبًا" و "مياه عذبة"، والآن يعرف معنى مكافأة ويطلب تناول الفستق.

3- قطة تجيد التزلج

"ديدجا" هي قطة استثنائية، ولا توجد قطة في العالم تقترب حتى مما يمكنها فعله من حيث المهارات، بحسب ما أكده مالكها روبرت دوليت.

وقال روبرت :"إنه تبناها وهي لم تكمل 3 شهور، والآن تبلغ 12 عامًا، وتمتلك رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، حيث تجيد التزلج على الألواح، والقفز على اليد، والقفز فوق شريط، ومهارات أخرى".

وأضاف :"أنه قام بتدريبها مع كلاب، حتى أصبحوا أصدقاء وكانت تتعلم منهم الكثير، ورغم بطء عملية التدريب لكنها نجحت في اجتياز كل المراحل الصعبة".