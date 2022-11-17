أشهر أكلة شعبية في مصر تصل لسعر غير معقول

شهد الفول البلدي في السوق المحلية المصرية، ارتفاعا كبيرا اليوم الخميس 17/11/2022 ، حيث سجل الفول "رفيع الحبة"، نحو 19,500 ألف جنيه للطن.

ويعد سعر الفول البلدي، من الموضوعات الأكثر بحثا وتصدرا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبا يوميا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

ورصدت عدة مواقع إخبارية مصرية سعر الفول البلدي والمستورد لدى التجار الجملة، والتي جاءت على النحو التالي، الفول البلدي "عريض الحبة" وصل إلى نحو 18,500 جنيهًا للطن. بينما سجل سعر الفول الليتواني ثباتًا لدى التجار نحو 11,300 جنيه للطن.

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 شهور.

وكانت الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية.