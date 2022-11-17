محررو الجهاد يطمئنون على والدة الأسير مرداوي في المشفى

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي والدة الأسير القائد ثابت مرداوي في مشفى جنين الحكومي، للاطمئنان على سلامتها على إثر تعرضها لوعكة صحية ألمت بها مؤخرًا.

واطمأن الوفد على صحة الحاجة "أم ثابت"، متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة التامة، كما وجهوا التحية لنجلها القائد المجاهد ثابت مرداوي داعيًا بالفرج القريب والتحرر من سجون الاحتلال له ولجميع الأسرى.

يذكر أن الأسير ثابت مرداوي هو أحد أبرز قادة سرايا القدس في الضفة الغربية، وأحد قادة الحركة الأسيرة، واعتقل عقب قيادته معركة الدفاع عن مخيم جنين بتاريخ 11 إبريل عام 2002م، وصدر بحقه حكمًا بالسجن لـ 21 مؤبدًا إضافة لـ 40 عامًا حيث يتهمه الاحتلال بتنفيذ عشرات العمليات البطولية والاستشهادية.