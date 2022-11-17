إسرائيل.. مطالب بإخفاء "نجمة داود" في قطر

طلبت "إسرائيل" من مواطنيها الذين يسافرون إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم هذا الأسبوع، التقليل "من وجودك وأخفي هويتك الإسرائيلية حفاظا على سلامتك الشخصية".

ووفقا للتلفيزيون الإسرائيلي يتعين على الإسرائيليين إخفاء أي رمز لبلدهم - على الأرجح إشارة إلى الأعلام الإسرائيلية ونجمة داود.

وقال رئيس المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية، ليئور هايات، "المنتخب الإيراني سيشارك في المونديال ونقدر أن عشرات الآلاف من المشجعين سيتابعونه، وسيكون هناك مشجعون آخرون من دول الخليج التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية"

يأتي التحذير في إطار حملة وزارة الخارجية "الإسرائيلية" التي أطلقتها، لإعلام مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء إسرائيل بقوانين وأعراف الدولة الإسلامية المحافظة.