تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، انتهت الفيفا من اعتماد قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، مونديال قطر، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قوائم 32 منتخبا مشاركين في بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها دولة قطر، والتي تعتبر أول دولة في الوطن العربي تنظم بطولة بحجم مونديال قطر، حيث أعلن الإسباني فليكيس سانشيز مدرب المنتخب القطري القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي يفتتحها "العنابي" بمواجهة الإكوادور على ملعب البيت بعد ثلاثة أيام فقط، وهو موعد انطلاق المونديال.

تشكيل قطر والاكوادور في كأس العالم 2022

ويهتم عشاق كرة القدم في الوطن العربي بشكل خاص، في البحث والاطلاع على، تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، كونه رفقة ثلاثة منتخبات يشاركون في البطولة المونديالة على مستوى العالم، لهذا جمهور كرة القدم العربي يعول على تلك المنتخبات في المضي قدما نحو مراحل متقدمة من البطولة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل قطر والاكوادور في كأس العالم 2022، ليطلع عليها أنصار كرة القدم في الوطن العربي.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر في كأس العالم 2022

يهتم القطريون وعشاق كرة القدم في الاطلاع على، التشكيل المتوقع لمنتخب قطر في كأس العالم 2022، إذ لم يتبقى سوى أيام قليلة فقط على انطلاق أولى مباريات كأس العالم 2022، إذ سيفتتح المونديال مباراة قطر أمام نظيرها الاكوادور، في منافسة ستكون شديدة بين أصحاب الأرض، والضيوف، وجاءت قائمة منتخب قطر على النحو التالي:حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة)، الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي)، الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير (الوكرة)، الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍!



نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆.



لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

تشكيلة منتخب قطر كأس العالم 2022

ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن، تشكيلة منتخب قطر كأس العالم 2022، إذ إن أياماً قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة مونديال قطر كأس العالم في قطر 2022، حيث كان المدرب قد اختار 27 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمونديال خلال معسكر دخله المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشهد القائمة النهائية استبعاد لاعب واحد وهو عبد الرحمن فهمي لاعب الدحيل الذي لم يكن من بين الخيارات الأساسية للمدرب سانشيز، وإلى هنا نكون قد نشرنا لكم، تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022.