هيئة الأسرى: الأسيران مرعي وسرحان يواجهان ظروف صحية صعبة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 17/11/2022، بعد زيارة محاميتها حنان الخطيب، لمعتقل مجدو عن الحالة المرضية للأسير قصي مرعي (22 عاماً) من مخيم جنين، حيث يعاني من من ورم برأسه ودوخة مستمرة خاصة في فترة الصباح، وأوجاع حادة بالمعدة، وهو بحاجة الى اجراء فحص ناظور وفحص دم، إلا ان إدارة السجن لا تكترث له ، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت الأسير مرعي بتاريخ 13 من حزيران ،2020 وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا. ليتم حكمه بعد ذلك مدة اربعة اعوام بتهمة مساعد مشارك بعملية "نفق الحرية"، التي حدثت في أيلول/سبتمبر من عام 2021.

وأوضح محامي الهيئة فواز شلودي بعد زيارته لعيادة سجن "الرملة"، بأن حالة الأسير عماد سرحان ( 43عاماً) من مدينة حيفا، والمحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة الى 10 سنوات، آخذه بالتدهور، حيث يعاني من مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة، بالإضافة إلى تراكم الدهون وارتفاع ضغط الدم، ويتنقل اليوم على كرسي متحرك، إذ لا يستطيع المشي على قدميه، كما يعاني من وجود نقطة سوداء بعاموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلق العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيا للتضييق عليه، ومضاعفة معاناته.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".