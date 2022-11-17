الخارجية: إنقاذ عدد من الفلسطينيين على شواطئ ليبيا واليونان

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن السفارة الفلسطينية لدى ليبيا الشقيقة تتابع إنقاذ مركبين لمهاجرين غير شرعيين، الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس.

ومن المحتمل أن يكون على متنه حوالي 6 مهاجرين فلسطينيين موجودين الان في مركز الهجرة الغير شرعية غرب ليبيا، في حين تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراته.

وأضاف في تصريح أنه تم العثور على عدد 16 مهاجرا فلسطينياً من بينهم 4 سيدات، تم توقيفهم جميعاً في أحد المراكز بالقرب من مدينة مصراته وجميعهم من حملة الوثائق السورية.

وأضاف الديك أن السفارة تتابع أحوال جميع المهاجرين في مراكز التوقيف كافة مع الجهات المختصة وتطمئن على أحوالهم المعيشية والصحية وظروف التوقيف، وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة وفقاً للقوانين المرعية في ليبيا.

من جهة أخرى قال إن السفارة الفلسطينية لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية، وأثناء المتابعة اتضح للسفارة أنه تم انقاذ ٤ مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدين حاليا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم، في حين لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على متنه، حيث تتابع السفارة هذه القضية مع الجهات اليونانية المختصة وسيتم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة تردنا بهذا الخصوص.

من جديد، ناشد السفير الديك جميع أبناء شعبنا وأهلنا في الوطن والشتات بضرورة حث أبناءهم على رفض أساليب الهجرة غير الشرعية وعدم الزج بأنفسهم في المجهول ومصيدة تجار البحار والاتجار بالبشر.